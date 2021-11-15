Вартість газу, вакцинація і права українців
Понеділок, 15 листопада 2021, 16:00
Це 62-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук говоритимуть про таке:
- скільки платитимуть за газ ОСББ та ЖБК
- як нардепи хочуть закликати українців вакцинуватися
- чи можна не пускати на роботу невакцинованих працівників
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!