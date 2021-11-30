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Ок і шо?

Національна ідентичність, ОРДЛО і ще дещо

Вівторок, 30 листопада 2021, 16:17

Це 64-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний говоритимуть про таке:

  • як нардепи хочуть формувати і плекати в нас національну ідентичність
  • продовження особливого статусу ОРДЛО
  • військова співпраця з Туреччиною
  • як виробників обладнання для вакцин хочуть звільнити від оподаткування і до чого це може призвести.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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