Національна ідентичність, ОРДЛО і ще дещо

Це 64-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

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У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний говоритимуть про таке: