Війна між КСУ та Зеленським триває, а для киян дещо може змінитися
Це 65-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук говорять про наступне:
- продовження війни між Конституційним судом і Володимиром Зеленським (а також із чого це почалося та чому триває стільки часу);
один законопроєкт, який може змінити дещо в житті киян;
- чергову спробу завершити децентралізацію, і чому цього не зробили досі.
- А також маємо нову спеціальну рубрику "Ок, і шо в інших?" про те, як працює влада в різних країнах. Цього разу обговорюємо Білорусь і те, як Олександру Лукашенку вдається так довго залишатися у президентському кріслі.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!