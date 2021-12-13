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Ок і шо?

Зеленський обіцяє подвійне громадянство, а нардепи пропонують пустити неповнолітніх на вибори

Федір Попадюк — Понеділок, 13 грудня 2021, 16:05

Це 66-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Назар Заболотний говорять про наступне:

  • Володимир Зеленський пообіцяв законопроєкт про дозвіл множинного громадянства;
  • Народні обранці хочуть дозволити неповнолітнім ставати головами громад та місцевими депутатами;
  • Президент прагне підтримати морські наукові дослідження, але краще б йому цього не робити.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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War-life balance
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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
181 епізод
Сафарі
9 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
27 епізодів
Хроніки економіки
32 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
79 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
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9 епізодів
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