Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Ок і шо?

Зеленський обіцяє подвійне громадянство, а нардепи пропонують пустити неповнолітніх на вибори

Федір Попадюк — Понеділок, 13 грудня 2021, 17:05

Це 66-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Назар Заболотний говорять про наступне:

  • Володимир Зеленський пообіцяв законопроєкт про дозвіл множинного громадянства;
  • Народні обранці хочуть дозволити неповнолітнім ставати головами громад та місцевими депутатами;
  • Президент прагне підтримати морські наукові дослідження, але краще б йому цього не робити.

powered by lun.ua

Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Зеленський обіцяє подвійне громадянство, а нардепи пропонують пустити неповнолітніх на вибори
13 грудня 2021, 17:05 — Федір Попадюк
Перекидання Росією військ схоже на інформаційну операцію, щоб підняти градус напруги
12 грудня 2021, 01:39 — Федір Попадюк, Сергій Сидоренко
Війна між КСУ та Зеленським триває, а для киян дещо може змінитися
6 грудня 2021, 15:22
Співвласник бару "Хвильовий" про напад на заклад: Це конфлікт з бандитами, які подають його як ідеологічний
5 грудня 2021, 01:30 — Федір Попадюк
Вуглеводи заважають стрункості? Зовсім ні й зараз ми пояснимо чому
3 грудня 2021, 13:31 — Наталія Бушковська
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
76 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
38 епізодів
#укрдерждовгобуд
2 епізоди
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
56 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів