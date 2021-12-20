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Ок і шо?

Донорство органів, перейменування Володимир-Волинського та ще дещо

Понеділок, 20 грудня 2021, 17:24

Це 67-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук говорять про наступне:

  • повернення Володимир-Волинському історичної назви;
  • полегшення процедури згоди на донорство органів;
  • ідея народного обранця про машинне голосування, яка поки рішенням не стала, але вже активно обговорюється;
  • у рубриці "Соромлюсь спитати" розбираємося зі скандалом із телеканалом "Рада".

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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