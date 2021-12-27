Святковий епізод. Підсумки 2021: топ-5 поразок та перемог нашої влади
Це 68-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud
Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук та Назар Заболотний обговорюють підсумки 2021 року. Вони визначають топ-5 поразок та перемог нашої влади, а також визначають для неї домашнє завдання на 2022-ий.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!