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Ок і шо?

Святковий епізод. Підсумки 2021: топ-5 поразок та перемог нашої влади

Понеділок, 27 грудня 2021, 19:33

Це 68-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук та Назар Заболотний обговорюють підсумки 2021 року. Вони визначають топ-5 поразок та перемог нашої влади, а також визначають для неї домашнє завдання на 2022-ий.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Святковий епізод. Підсумки 2021: топ-5 поразок та перемог нашої влади
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