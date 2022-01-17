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Ок і шо?

Військовий облік для жінок, нардепи "засновники України" та скорочення зарплатні для чиновників

Понеділок, 17 січня 2022, 16:08

Це 69-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук обговорюють найцікавіші законопроєкти, які будуть скоро розглядати. А саме: 

  • Обов’язковий військовий облік для жінок можуть скасувати  
  • Хочуть обмежити винагороду для багатьох чиновників, до тих пір поки... не будуть звільнені Крим та Донбас
  • Пропонують підвищити зарплатню поліцейським 
  • Що таке статус "засновника України" та які нардепи його отримають?   
  • А в рубриці "Соромлюсь спитати" обговорили в чому особливості мажоритарки та чому її не варто повертати. 

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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30 епізодів
УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Один одному
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Життя бентежне
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Україна після карантину
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