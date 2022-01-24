Підняття зарплат медикам, відновлення служби у справ дітей та президентська молодіжна рада
Це 70-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний обговорили:
- Підняття мінімальної зарплатні лікарям до 20 000 грн. Що з цієї ініціативи добре, а що заважає медичній реформі?
- Як Президент вкотре виходить за рамки конституційних повноважень, втрутившись у молодіжну політику.
- Як Кабмін нарешті відновив роботу Служби у справах дітей та чому це добре
- Як під приводом боротьби з пандемії держава перекладає економічні проблеми на бізнес
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!