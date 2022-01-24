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Ок і шо?

Підняття зарплат медикам, відновлення служби у справ дітей та президентська молодіжна рада

Понеділок, 24 січня 2022, 18:33

Це 70-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний обговорили: 

  • Підняття мінімальної зарплатні лікарям до 20 000 грн. Що з цієї ініціативи добре, а що заважає медичній реформі? 
  • Як Президент вкотре виходить за рамки конституційних повноважень, втрутившись у молодіжну політику.  
  • Як Кабмін нарешті відновив роботу Служби у справах дітей та чому це добре 
  • Як під приводом боротьби з пандемії держава перекладає економічні проблеми на бізнес 

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Підняття зарплат медикам, відновлення служби у справ дітей та президентська молодіжна рада
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