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Ок і шо?

Змінити зарплатню нардепам та спростити можливе звільнення директора ДБР – що вирішують у ВРУ?

Понеділок, 14 лютого 2022, 17:48

Це 73-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук обговорили:

  • Битва за ДБР: Хто хоче привести закон про Бюро у відповідність Конституції, а хто хоче спростити звільнення директора? 
  • Як зміниться зарплатня нардепів та кому це вигідно? 
  • Як спробують придушити опозицію в парламенті? 
  • Та бонус питання: як працює механізм розпуску парламенту в країнах без президентів?

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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