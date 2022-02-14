Змінити зарплатню нардепам та спростити можливе звільнення директора ДБР – що вирішують у ВРУ?
Це 73-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук обговорили:
- Битва за ДБР: Хто хоче привести закон про Бюро у відповідність Конституції, а хто хоче спростити звільнення директора?
- Як зміниться зарплатня нардепів та кому це вигідно?
- Як спробують придушити опозицію в парламенті?
- Та бонус питання: як працює механізм розпуску парламенту в країнах без президентів?
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!