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Ок і шо?

Чи потрібна примусова евакуація під час війни? – подкаст "Ок, і шо?"

Середа, 17 серпня 2022, 16:30

"Ок, і шо?" – це подкаст, у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

В цьому епізоді ми поговоримо про:

  • Обов'язкову евакуацію з Донецької області
  • Призначення нової судді КСУ з рядом порушень
  • Збільшення видатків на оборону та які з цим пов'язані проблеми.

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Слухайте подкаст "Євродонбас": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Castbox | Інші платформи 

Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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