Чи потрібна примусова евакуація під час війни? – подкаст "Ок, і шо?"
"Ок, і шо?" – це подкаст, у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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В цьому епізоді ми поговоримо про:
- Обов'язкову евакуацію з Донецької області
- Призначення нової судді КСУ з рядом порушень
- Збільшення видатків на оборону та які з цим пов'язані проблеми.
Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина":
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Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!