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Я не встигаю!

Я не встигаю! (Трейлер)

Федір Попадюк — Вівторок, 15 вересня 2020, 16:25

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Їхнє життя – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Щоб якось виправити ситуацію, Настя та Федір вирішили почати робити подкаст, за допомогою якого вони хочуть змінити своє життя. Кожного тижня вони будуть обговорювати свої проблеми та просити порад у більш ефективних та організованих гостей.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, Федір та Настя за цей подкаст якось організують своє життя. Але це не точно.

Кожного понеділка, з 21 вересня на усіх подкаст-платформах! Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
178 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 епізодів
Хроніки економіки
30 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
76 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів