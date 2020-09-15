Я не встигаю! (Трейлер)

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Їхнє життя – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Щоб якось виправити ситуацію, Настя та Федір вирішили почати робити подкаст, за допомогою якого вони хочуть змінити своє життя. Кожного тижня вони будуть обговорювати свої проблеми та просити порад у більш ефективних та організованих гостей.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, Федір та Настя за цей подкаст якось організують своє життя. Але це не точно.

Кожного понеділка, з 21 вересня на усіх подкаст-платформах! Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify.