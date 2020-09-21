Епізод 1, у якому Настя та Федя обговорюють свою продуктивність та близькі до того, щоб розплакатись
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Прокинувшись одного разу, Федір зрозумів, що він знову проспав на дві години, знову запізнюється у редакцію і знову не встигає зробити все, що напланував у своїй голові.
Прокинувшись одного разу, Настя зрозуміла, що вигоріла. І що все, що вона робить, жодним чином не наближає її до того, чого вона хоче.
Зустрівшись на обіді і поспілкувавшись про власну продуктивність, Федя з Настею зрозуміли, що їхнє життя – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Щоб якось виправити ситуацію, Настя та Федя вирішили діяти радикальними методами. І найрадикальніше, що вони придумали, це почали робити подкаст "Я не встигаю!", за допомогою якого вони вирішили систематизувати усі свої проблеми та спробувати їх якось вирішити. А щоб процес реорганізації власних життів йшов якось швидше, вони вирішили кликати у подкаст більш продуктивних гостей та просити у них порад.
У першому епізоді подкасту "Я не встигаю!", Федір та Настя вирішили сісти вдвох та зафіксувати проблеми власної продуктивності:
Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
У першому епізоді подкасту Настя та Федір говорять про наступне:
- Як давно Федір не встигає і чому його життя схоже на пекло?
- Чого Настя чекає від покращення власної продуктивності?
- Як Настя вигоріла через трудоголізм, а Федя через втрату сенсів?
- Яким чином нарцисизм Федора впливає на його роботу?
- Які проблеми з тайм-менеджментом у Насті?
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Протягом усього сезону подкасту Настя та Федір будуть обговорювати усі основні теми власної продуктивності:
- Що таке планування та як навчитись планувати своє життя?
- Що таке тайм-менеджмент та як навчитись встигати все робити вчасно?
- Що таке прокрастинація? Як перестати відкладати справи та лінитись?
- Як працювати над великими та складними проєктами?
- Трудоголізм як залежність: як не перепрацьовувати?
- Емоційне вигорання: як зрозуміти, що вигорів?
- Робота та самооцінка: як позбутись почуття провини?
- Як знаходити час на самовдосконалення?
- Як розвивати креативність?
- Концентрація: як не відволікатись?
Прослуховування цього подкасту на 100% підвищить вашу впевненість у тому, що у вас не все погано. Оцінки та коментарі у Apple Podcasts підвищать вашу продуктивність на 20%. Поширення цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих відтермінує усі ваші дедлайни на тиждень!
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.