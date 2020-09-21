Епізод 1, у якому Настя та Федя обговорюють свою продуктивність та близькі до того, щоб розплакатись

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Прокинувшись одного разу, Федір зрозумів, що він знову проспав на дві години, знову запізнюється у редакцію і знову не встигає зробити все, що напланував у своїй голові.

Прокинувшись одного разу, Настя зрозуміла, що вигоріла. І що все, що вона робить, жодним чином не наближає її до того, чого вона хоче.

Зустрівшись на обіді і поспілкувавшись про власну продуктивність, Федя з Настею зрозуміли, що їхнє життя – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Щоб якось виправити ситуацію, Настя та Федя вирішили діяти радикальними методами. І найрадикальніше, що вони придумали, це почали робити подкаст "Я не встигаю!", за допомогою якого вони вирішили систематизувати усі свої проблеми та спробувати їх якось вирішити. А щоб процес реорганізації власних життів йшов якось швидше, вони вирішили кликати у подкаст більш продуктивних гостей та просити у них порад.

У першому епізоді подкасту "Я не встигаю!", Федір та Настя вирішили сісти вдвох та зафіксувати проблеми власної продуктивності:

Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

У першому епізоді подкасту Настя та Федір говорять про наступне:

Як давно Федір не встигає і чому його життя схоже на пекло?

Чого Настя чекає від покращення власної продуктивності?

Як Настя вигоріла через трудоголізм, а Федя через втрату сенсів?

Яким чином нарцисизм Федора впливає на його роботу?

Які проблеми з тайм-менеджментом у Насті?

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Протягом усього сезону подкасту Настя та Федір будуть обговорювати усі основні теми власної продуктивності:

Що таке планування та як навчитись планувати своє життя?

Що таке тайм-менеджмент та як навчитись встигати все робити вчасно?

Що таке прокрастинація? Як перестати відкладати справи та лінитись?

Як працювати над великими та складними проєктами?

Трудоголізм як залежність: як не перепрацьовувати?

Емоційне вигорання: як зрозуміти, що вигорів?

Робота та самооцінка: як позбутись почуття провини?

Як знаходити час на самовдосконалення?

Як розвивати креативність?

Концентрація: як не відволікатись?

Прослуховування цього подкасту на 100% підвищить вашу впевненість у тому, що у вас не все погано. Оцінки та коментарі у Apple Podcasts підвищать вашу продуктивність на 20%. Поширення цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих відтермінує усі ваші дедлайни на тиждень!