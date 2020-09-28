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Я не встигаю!

Епізод 2, в якому Федя і Настя вчаться планувати і визначають довгострокові цілі

Федір Попадюк — Понеділок, 28 вересня 2020, 18:06

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються вирішити свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Минулого тижня Федя та Настя вже обговорили проблеми власної продуктивності. З цього тижня вони почали їх вирішувати!

Вони вирішили спробувати якось спланувати своє життя та визначитись з найбільш пріоритетними цілями на найближчі роки.

Але от у чому проблема: Федя, хоче робити усе й одразу і не має чіткого плану, як він буде досягати своїх цілей. А Настя, навпаки, не може визначитися з тим, що саме вона хоче.

Тому, у новому епізоді подкасту "Я не встигаю!", Настя та Федір вирішили обговорити свої довгострокові плани та визначитись з цілями.

Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

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Для цього вони:

  • Спробували використати систему SMART для постановки своїх цілей;
  • Розділили свої цілі по усім важливим категоріям: робота, гроші, відпочинок, звички, відносини, публічна діяльність;
  • Попросили порад по плануванню у людини, яка найкраще розуміється на плануванні, а саме у колишньої міністрки фінансів та співзасновниці Фундації розвитку ринку капіталу та стартапу "Архідата" Оксани Маркарової.
  • На прикладі комп’ютерних ігор, спробували розібратись з тим, для чого потрібно довгострокове, середньострокове та короткострокове планування.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам розібратись з вашими планами на життя. Оцінки та коментарі у Apple Podcasts зроблять ваші цілі реалістичними. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих ніщо не завадить вашим планам втілитися у життя!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!": 

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Українські 90-ті
6 епізодів
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Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
35 епізодів
Хроніки економіки
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УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
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Культура всього
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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До попкорну з Анною Паленчук
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