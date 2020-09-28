Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються вирішити свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Минулого тижня Федя та Настя вже обговорили проблеми власної продуктивності. З цього тижня вони почали їх вирішувати!

Вони вирішили спробувати якось спланувати своє життя та визначитись з найбільш пріоритетними цілями на найближчі роки.

Але от у чому проблема: Федя, хоче робити усе й одразу і не має чіткого плану, як він буде досягати своїх цілей. А Настя, навпаки, не може визначитися з тим, що саме вона хоче.

Тому, у новому епізоді подкасту "Я не встигаю!", Настя та Федір вирішили обговорити свої довгострокові плани та визначитись з цілями.

Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

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Для цього вони:

Спробували використати систему SMART для постановки своїх цілей;

Розділили свої цілі по усім важливим категоріям: робота, гроші, відпочинок, звички, відносини, публічна діяльність;

Попросили порад по плануванню у людини, яка найкраще розуміється на плануванні, а саме у колишньої міністрки фінансів та співзасновниці Фундації розвитку ринку капіталу та стартапу "Архідата" Оксани Маркарової.

На прикладі комп’ютерних ігор, спробували розібратись з тим, для чого потрібно довгострокове, середньострокове та короткострокове планування.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам розібратись з вашими планами на життя. Оцінки та коментарі у Apple Podcasts зроблять ваші цілі реалістичними. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих ніщо не завадить вашим планам втілитися у життя!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!":