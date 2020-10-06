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Я не встигаю!

Подкаст "Я не встигаю": Плануємо та підвищуємо особисту ефективність з Тімуром Александровим

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:35

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються вирішити свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Минулого тижня Федя та Настя почали розбиратись із плануванням, виписали собі довгострокові цілі, визначились із планами на декілька років вперед та послухали поради від колишньої міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Але вже після публікації подкасту Настя та Федя зрозуміли, що все зробили неправильно: по деяких проєктах вони забули поставити дедлайни, не розібралися з короткостроковим плануванням, і найголовніше, не знайшли для себе ефективної системи з планування.

Тому, у третьому епізоді подкасту, Федя та Настя все ще вчаться планувати, зосередившись на короткостроковому плануванні та покликавши на допомогу приятеля Федора, продакт-менеджера Тімура Александрова.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Послухавши третій епізод подкасту "Я не встигаю", ви дізнаєтесь: 

  • Як правильно спланувати собі пробігти марафон? Поради від сусіда Насті Дмитра;
  • Що треба для того, щоб почати писати оповідання? Поради від автора УП Романа Романюка;
  • Чому Notion – це найкращий додаток для роботи;
  • Що таке система Getting Thing Done та як її правильно налаштувати.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам правильно спланувати будь-яку ціль. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від несподіваних задач та завдань. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, шлях до виконання ваших цілей буде легшим, ніж ви його собі уявляли!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!": 

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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24.02: Реконструкція
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Головна обсерваторія
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
31 епізод
Хроніки економіки
38 епізодів
УП. Вголос
30 епізодів
(не)Безпечна Країна
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
84 епізоди
Температура - нормальна!
68 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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До попкорну з Анною Паленчук
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