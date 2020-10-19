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Я не встигаю!

Подкаст "Я не встигаю": Як боротися з прокрастинацією? Гості епізоду: Маша Сєбова, Алла Рожкова

Федір Попадюк — Понеділок, 19 жовтня 2020, 20:18

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

У попередніх епізодах Федір та Настя розібрались з плануванням, почали пробувати прокидатись дуже рано, опанували основи тайм-менеджменту. Думаєте, допомогло їм це? Ні!

Замість того, щоб готуватись до нового подкасту, Настя постійно гортає стрічку Instagram, а щоб не робити важливу презентацію, вона вирішує помити посуд та поприбиратись у квартирі.

А Федя, як тільки починає щось робити, постійно на щось відволікається, гортає Fcebook, а з важливими проєктами тягне прямо до останнього моменту, коли до дедлайну залишилось декілька годин.    

Настя та Федір зрозуміли що вони прокрастинують, і поки вони не розберуться, чому це відбувається, ніякої роботи не буде. Тому, у новому епізоді подкасту "Я не встигаю!" вони вирішили поговорити про причини прокрастинації, у чому вона проявляється та як з нею боротися.

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Що у подкасті?

  • Як ми прокрастинуємо та чому?
  • Чи прокрастинують блогери та як боротись з прокрастинацією, коли ти сам собі роботодавець? Розповідає тревел-блогерка Маша Сєбова.
  • Які психологічні причини прокрастинації та як навчитись працювати не відволікаючись? Пояснює психологиня Алла Рожкова.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам працювати не відволікаючись. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від беззмістовного гортання соцмереж. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви будете сфокусованішими за Будду!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!": 

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
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