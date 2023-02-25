Чи важлива тема продуктивності в умовах війни? Говоримо про це у подкасті "Я не встигаю!"
Автори подкасту "Я не встигаю!" обіцяли що повернуться з 2-м сезоном ще у 2021 році. Але попри те, що вони трошки зірвали назначений собі дедлайн, краще пізно ніж ніколи.
Попри війну, обстріли, відключення електроенергії та незрозумілі шанси дожити до прекрасної України після перемоги, Анастасія Коріновська та Федір Попадюк продовжують щось собі планувати далі ніж на тиждень, вкорінювати хороші звички й викорінювати погані та працювати над тим, щоб все встигати.
У першому епізоді другого сезону автори розповідають про те, чому затримались так надовго, як змінилось їхнє життя, чи стали вони більше встигати, чому тема продуктивності є важливою в умовах війни та про те, яким буде цей сезон подкасту.
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.