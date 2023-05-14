Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Я не встигаю!

Сон — внесок у якісне життя: Скільки, як і коли спати? Говоримо з біологинею Ольгою Масловою

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Неділя, 14 травня 2023, 14:07

Це четвертий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

І у Федора, і у Насті свої проблеми зі сном. Федір засиджується до ночі, прокидається рано і почувається невиспаним — через що вже в обід не може сконцентруватися на складних задачах. Вихідними він спить до обіду, після чого не може нормально заснути у неділю, щоб прокинутись рано у понеділок.

Настя також весь тиждень намагається прокидатися раніше і потім компенсує це відсипними вихідними, але їй це не допомогає почуватися краще.

Оскільки сон — важлива складова нашого життя, якою не можна нехтувати, Настя та Федір вирішили розібратись з тим, як правильно спати і звернулися по допомогу до експертки.

У новому епізоді подкасту "Я не встигаю" говоримо про сон з Ольгою Масловою — кандидаткою біологічних наук, співзасновницею наукпоп-ініціативи Nobilitet, ведучою подкасту "Наука як по маслу" на Громадському радіо, авторкою каналу Наукпопіл на ютубі, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся" та авторкою книги "Пригоди клітин в організмі та поза ним".

Ольга пояснить Федору та Насті що впливає на якість сну, як спати правильно, чому жайворонки не можуть бути совами і навпаки та як спати під час повітряних тривог.

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти YouTube RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

Сон — внесок у якісне життя: Скільки, як і коли спати? Говоримо з біологинею Ольгою Масловою
14 травня 2023, 14:07 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
Чим володіють російські еліти на Лазуровому берегу у Франції? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"
13 травня 2023, 20:57 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, втеча 72-ї бригади Росії, Storm Shadow — головне про війну за тиждень
12 травня 2023, 16:34 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Чому військовим не повернуть надбавки та що відбувається з державними фінансами?
11 травня 2023, 16:23 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Свидовець під загрозою. Чому скоро ми можемо втратити унікальний куточок Карпат і як цього уникнути
10 травня 2023, 16:20 — Дмитро Сімонов
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
2 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
166 епізодів
Сафарі
6 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 епізодів
Хроніки економіки
18 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
УП. Вголос
20 епізодів
(не)Безпечна Країна
11 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
64 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів