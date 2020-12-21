"Життя бентежне" – новий подкаст "Української правди"

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua.

Подкаст буде виходити раз на два тижні. А перший епізод подкасту вийде вже 23 грудня і буде доступний на усіх платформах для прослуховування подкастів: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та інших.