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Життя бентежне

"Життя бентежне" – новий подкаст "Української правди"

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:37

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua.

Подкаст буде виходити раз на два тижні. А перший епізод подкасту вийде вже 23 грудня і буде доступний на усіх платформах для прослуховування подкастів: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та інших. 

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Життя бентежне

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua. 

"Життя бентежне" – новий подкаст "Української правди"
21 грудня 2020, 14:37
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Канали
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Я не встигаю!
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Подкаст "Кляті питання"
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