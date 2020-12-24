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Життя бентежне

Ми побудували пліт та 13 днів сплавлялись по Дніпру: Три історії про подорожі

Четвер, 24 грудня 2020, 15:43

Це перший епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен, хто може розповісти цікаву історію.

Адже ми постійно розповідаємо історії: своїм друзям, колегам, родичам та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, при бажанні ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.   

А для цього епізоду ми записали три досить різні історії про подорожі – короткі та не дуже.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google PodcastsSpotify та на інших платформах. 

Що у подкасті?

  • Історія відеографа "Української правди" Ельдара Сарахмана, який у 2005 році, прочитавши оповідання Гната Хоткевича "Довбуш", вирішив назавжди переїхати жити з Кам'янця-Подільського у Карпати. 
  • Історія оператора Геннадія Сушко, який у 2011 році разом зі своїми друзями побудував пліт з пляшок та дошок і цілих 13 днів сплавлявся по Дніпру від Запоріжжя до Нікополя.  
  • Історія київського продакт-менеджера Тімура Олександрова, який у 2016 році на новорічні свята вперше у житті поїхав автостопом у Білорусь.

Якщо вам сподобалось, поставте оцінку цьому подкасту! Також ви можете розповісти у коментарях свої історії про подорожі. 

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

Над подкастом працювали: 

Ведучий та аудіомонтаж: Євген Климук 

Продюсер та сценарій: Федір Попадюк

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Життя бентежне

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua. 

Подкаст доступний всюди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та на інших платформах. 

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