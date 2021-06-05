Він почав мене бити. А потім пояснив, що я сам винен: Історія про насильство у ЛГБТ-парах
Є жахлива статистика, що кожна третя жінка зазнавала психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. При цьому, більшість жінок що потерпали від насильства, – не звертаються до поліції.
Для більшості сімей тема насильства й досі лишається табуйованою та такою, про яку не говорять.
Ще більш табуйованою темою є насильство в ЛГБТ-парах.
Герой сьогоднішнього епізоду Едвард Різ – він небінарна людина або квір-персона. Едвард та інші небінарні люди не ідентифікують себе як чоловіки або жінки постійно та виключно, незалежно від приписаної статі.
Досить довгий час Едвард знаходився у аб’юзивних стосунках. В стосунках, в яких він потерпав від фізичного, економічного та психологічного насильства з боку партнера.
Едвард розповідає свою історію та дає поради, як ідентифікувати аб’юзивних партнерів і партнерок та вийти зі стосунків, що завдають шкоду.
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Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.
Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись. Більше епізодів подкасту "Життя – бентежне" за посиланням.
Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись:
Життя бентежне
Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.
Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…
Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua.
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах.