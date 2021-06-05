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Життя бентежне

Він почав мене бити. А потім пояснив, що я сам винен: Історія про насильство у ЛГБТ-парах

Субота, 5 червня 2021, 12:38
Фото: Eva Holts

Є жахлива статистика, що кожна третя жінка зазнавала психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. При цьому, більшість жінок що потерпали від насильства, – не звертаються до поліції.

Для більшості сімей тема насильства й досі лишається табуйованою та такою, про яку не говорять.

Ще більш табуйованою темою є насильство в ЛГБТ-парах.

Герой сьогоднішнього епізоду Едвард Різ – він небінарна людина або квір-персона. Едвард та інші небінарні люди не ідентифікують себе як чоловіки або жінки постійно та виключно, незалежно від приписаної статі. 

Досить довгий час Едвард знаходився у аб’юзивних стосунках. В стосунках, в яких він потерпав від фізичного, економічного та психологічного насильства з боку партнера.  

Едвард розповідає свою історію та дає поради, як ідентифікувати аб’юзивних партнерів і партнерок та вийти зі стосунків, що завдають шкоду.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи 

Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись. Більше епізодів подкасту "Життя – бентежне" за посиланням

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

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Життя бентежне

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua. 

Подкаст доступний всюди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та на інших платформах. 

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