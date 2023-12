Як тебе не любити... Історії про Київ та улюблені місця столиці

Герої нового епізоду – це кияни та гості столиці. Свої історії вони розповіли під час зустрічі української подкаст-спільноти ПодКаста, яку Українська правда провела кілька тижнів тому.

На фоні знищення історичних архітектурних пам'яток, ми просили гостей ПодКасти розповісти про свої улюблені місця Києва.

Бо, як казав в інтерв'ю з УП урбаніст та колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплинський, “в Україні так мало збереженої історичної архітектури, що нам треба берегти її максимально. І що стару архітектуру треба не тільки зберігати, але й розвивати, щоб вона притягувала до себе людей".

У цьому епізоді ви почуєте маленькі історії про важливі для киян будівлі, заклади, вулиці та райони. Серед іншого, у записі подкасту взяли участь колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, громадська діячка, лідерка київської команди партії "Слуга народу" Євгенія Кулєба, київський бізнесмен Гарік Корогодський, директор Центру журналістики Київської школи економіки Андрій Яніцький та інші.

Це сьомий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

