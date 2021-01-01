Якщо хтось вам скаже, що Незалежність далась Україні легко чи випадково, то можете не сумніватись - перед вами невіглас. Або й навіть ворог.

Незалежність - це результат надзусилля, докладеного кількома поколіннями українців, які по радянських тюрмах і таборах свою Україну вимріяли і осмислили.

І головне - буквально вигризли її у той, може, єдиний на кілька століть момент, коли ця незалежність стала реальною.

Будучи фактичною меншістю у тотально комуністичному парламенті комуністичної імперії...

Будучи одні - супроти всього світу, де Москву, Лондон і Вашингтон більше цікавила доля ядерної зброї, аніж 50-мільйонного народу…

І коли це не титанічна справа, то що ж тоді?

Отож, якщо хтось вам скаже, що Незалежність - це випадковість, банальний збіг обставин після московського путчу ГКЧП у серпні 1991 року, то не вірте.

Адже все було з точністю до навпаки.

Україна не тому стала незалежною, що путч провалився. Ні, ГКЧП виник і програв якраз тому, що Україна, разом з іншими республіками, впевнено і незрушно йшла від декларативної самостійності в рамках СРСР до реальної незалежності.

Проголосивши у липні 1990 року Декларацію про державний суверенітет, Україна до літа 1991 року наповнювала цю Декларацію реальним змістом, змінювала закони, перепідпорядковувала собі, а не Москві, всі величезну економічну машину, перебирала контроль за міліцією тощо, тощо...

20 серпня 1991 року у Москві Горбачов із лідерами радянських республік мав підписувати "новий союзний договір", фактично відправляючи у небуття Ленінський договір 1922 року, який і втягнув Україну в СРСР.

20 серпня у Москві не було б нікого з України, і це б зафіксувало остаточний розрив між Києвом і Москвою.

І саме тому за день до цього, 19 серпня, радянський партапарат зробив останню відчайдушну спробу врятувати "свій" Союз та втримати Україну й інші республіки. Якщо не переконанням, то принаймні силою.

І не зміг.

Давайте ж детально, погодинно пригадаємо, як це було.

У цьому подкасті, який ви можете прослухати нижче, ми реконструюємо події, які відбувались в Україні з моменту початку ГКЧП. Для цього ми поспілкувалися з ключовими учасниками тих подій та опрацювали десяток архівних записів. На цьому подкасті ви почуєте голоси ключових учасників тих подій – Леоніда Кравчука, Івана Зайця, Ярослава Кендзьора, Дмитра Павличка, Левка Лук’яненка, В’ячеслава Чорновола та багатьох інших.

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у Apple Podcasts, Spotify та Soundcloud.

Велика подяка Центральному державному кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного за надані фоно- та відеоматеріали, а також Ярославу Кендзьору за надані архівні відео.

Частина інтерв'ю була взята з сайту проєкту "Розпад Радянського Союзу – Усна історія незалежної України" (http://oralhistory.org.ua/) створений за підтримки Українського Католицького Університету.

Над подкастом працювали:

Роман Романюк та Федір Попадюк;

Звукорежисер – Євген Климук;

Асистентка – Анна Хівренко.