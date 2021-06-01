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Minddetox Essays

Уявне і реальне

Вівторок, 1 червня 2021, 20:12

Це перший епізод нового сезону, після "ковідної" перерви. 

Цього разу історія про уявне і реальне. Про передбачення відомого казкаря, підтверджене наукою. І трохи всього іншого - про філософію, про релігію, про казки, про медицину, про людський мозок. Як завжди, досліджуємо людські вершини та низини. 

Подкаст доступний на Apple PodcastsGoogle Podcasts, OvercastPocket CastsCastbox.

Також цей епізод є продовженням дослідження, яке проводив з колегою в процесі підготовки до чергового семінару Українського Аспен-Клубу в Овручі у червні місяці цього року. Семінару про уявне і реальне. 

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Minddetox Essays

Цей подкаст для тих, хто критично мислить і хоче розвиватись... Своєрідний "кооператив-витверезник свідомості" (с) для активного порятунку від медійного та соцмережевного сміття, фейків і маніпуляцій.

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