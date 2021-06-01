Це перший епізод нового сезону, після "ковідної" перерви.

Цього разу історія про уявне і реальне. Про передбачення відомого казкаря, підтверджене наукою. І трохи всього іншого - про філософію, про релігію, про казки, про медицину, про людський мозок. Як завжди, досліджуємо людські вершини та низини.

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Також цей епізод є продовженням дослідження, яке проводив з колегою в процесі підготовки до чергового семінару Українського Аспен-Клубу в Овручі у червні місяці цього року. Семінару про уявне і реальне.