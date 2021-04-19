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Медіабіль!

Денис Зеленов. Новинний сайт - це біль!

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:58

Гостем шостого випуску подкасту "Медіабіль!" став digital директор ТРК Люкс Денис Зеленов. Говоримо про структуру трафіку українського новинного видання в 2021 році, правила запуску контентних вертикалей та пошукові алгоритми на службі в медіаменеджера.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.

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Медіабіль!

Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.

Денис Зеленов. Новинний сайт - це біль!
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