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Медіабіль!

Дмитро Корнілов. Нові "нові медіа" – це біль!

Понеділок, 26 квітня 2021, 17:19

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.

Гостем сьомого випуску подкасту "Медіабіль!" став Дмитро Корнілов, СЕО та співзасновник студії з розробки продуктів з доповненою реальністю FFFACE. Говоримо про механізми віральності в соціальних мережах, AR-фільтри як метаконтент, а також про VR, MR, NFT та майбутнє медіа.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.

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Медіабіль!

Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.

Дмитро Корнілов. Нові "нові медіа" – це біль!
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