Дмитро Корнілов. Нові "нові медіа" – це біль!

Гостем сьомого випуску подкасту "Медіабіль!" став Дмитро Корнілов, СЕО та співзасновник студії з розробки продуктів з доповненою реальністю FFFACE. Говоримо про механізми віральності в соціальних мережах, AR-фільтри як метаконтент, а також про VR, MR, NFT та майбутнє медіа.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.