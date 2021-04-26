Дмитро Корнілов. Нові "нові медіа" – це біль!
Понеділок, 26 квітня 2021, 17:19
Гостем сьомого випуску подкасту "Медіабіль!" став Дмитро Корнілов, СЕО та співзасновник студії з розробки продуктів з доповненою реальністю FFFACE. Говоримо про механізми віральності в соціальних мережах, AR-фільтри як метаконтент, а також про VR, MR, NFT та майбутнє медіа.
Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.
Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.
Медіабіль!
Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.