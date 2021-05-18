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Медіабіль!

Ганна Ятель, Ярослав Холод. Монетизація – це біль!

Вівторок, 18 травня 2021, 14:19

Гостями дев‘ятого випуску подкасту "Медіабіль" стали СМО Admixer Ганна Ятель та директор програматик-напрямку Admixer Ярослав Холод. Говоримо про програматик як інструмент монетизації медіа, майбутнє користувацьких даних та сценарії виживання для паблішерів. 

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.

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Медіабіль!

Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.

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