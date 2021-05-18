Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Медіабіль!

Ганна Ятель, Ярослав Холод. Монетизація – це біль!

Вівторок, 18 травня 2021, 14:19

Гостями дев‘ятого випуску подкасту "Медіабіль" стали СМО Admixer Ганна Ятель та директор програматик-напрямку Admixer Ярослав Холод. Говоримо про програматик як інструмент монетизації медіа, майбутнє користувацьких даних та сценарії виживання для паблішерів. 

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.

powered by lun.ua

Медіабіль!

Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.

Ганна Ятель, Ярослав Холод. Монетизація – це біль!
18 травня 2021, 14:19
Нардепи виправляють закон про НАБУ, а президент врегульовує роботу Центру протидії дезінформації
17 травня 2021, 14:57
Горбачов не повірив у результат: Як в Україні пройшли референдум про Незалежність і перші президентські вибори?
16 травня 2021, 05:30 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Медведчук, Ахметов, Коломойський: Говоримо про олігархів з Романом Кравцем
15 травня 2021, 18:03 — Федір Попадюк, Роман Кравець
Тарас Прокопишин. Повільні медіа – це біль!
11 травня 2021, 12:20
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
2 епізоди
Температура - нормальна!
32 епізоди
Життя бентежне
4 епізоди
Я не встигаю!
13 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
50 епізодів
Медіабіль!
9 епізодів
Ок і шо?
32 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
10 епізодів