Ганна Ятель, Ярослав Холод. Монетизація – це біль!
Вівторок, 18 травня 2021, 14:19
Гостями дев‘ятого випуску подкасту "Медіабіль" стали СМО Admixer Ганна Ятель та директор програматик-напрямку Admixer Ярослав Холод. Говоримо про програматик як інструмент монетизації медіа, майбутнє користувацьких даних та сценарії виживання для паблішерів.
Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.
Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.
Медіабіль!
Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.