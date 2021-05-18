Ганна Ятель, Ярослав Холод. Монетизація – це біль!

Гостями дев‘ятого випуску подкасту "Медіабіль" стали СМО Admixer Ганна Ятель та директор програматик-напрямку Admixer Ярослав Холод. Говоримо про програматик як інструмент монетизації медіа, майбутнє користувацьких даних та сценарії виживання для паблішерів.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.