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Медіабіль!

Віталій Лаптенок. Інвестиції в медіа - це біль!

Вівторок, 25 травня 2021, 14:18

Гостем десятого випуску подкасту "Медіабіль" став керуючий партнер Genesis Investments Віталій Лаптенок. Говоримо про інвестиційну привабливість медіабізнесу, пороги входу в індустрію виробництва контенту та еволюцію медійних активів компанії Genesis.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.

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Медіабіль!

Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.

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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
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Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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До попкорну з Анною Паленчук
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