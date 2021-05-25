Віталій Лаптенок. Інвестиції в медіа - це біль!

Гостем десятого випуску подкасту "Медіабіль" став керуючий партнер Genesis Investments Віталій Лаптенок. Говоримо про інвестиційну привабливість медіабізнесу, пороги входу в індустрію виробництва контенту та еволюцію медійних активів компанії Genesis.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.