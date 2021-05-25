Віталій Лаптенок. Інвестиції в медіа - це біль!
Вівторок, 25 травня 2021, 14:18
Гостем десятого випуску подкасту "Медіабіль" став керуючий партнер Genesis Investments Віталій Лаптенок. Говоримо про інвестиційну привабливість медіабізнесу, пороги входу в індустрію виробництва контенту та еволюцію медійних активів компанії Genesis.
Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.
Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.
Медіабіль!
Медіабіль! – новий подкаст для тих, хто робить медіа. У кожному випуску Андрій Боборикін говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.