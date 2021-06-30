Хотів продати старий диван, але втратив всі гроші з банківської картки: Як безпечно продавати в інтернеті?
Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.
У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть говорити про безпечні продажі у інтернеті та як, скажімо, при продажі старого дивану не втратити всі гроші з банківської картки.
Існує думка, що одурити можуть тільки покупців у інтернеті, але це не зовсім так. Продавці теж дуже часто стають жертвами шахраїв. Вони намагаються дізнатись CVV картки продавця, надсилають скріншоти з оплатою товару, який, на справді, не оплатили та вдаються до інших хитрощів.
Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!
Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.
Що у подкасті?
- Як обрати сайт для продажу у інтернеті?
- Що треба писати про товар, щоб його купили?
- Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?
- За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?
- До кого звертатись, якщо вас шахраї змогли заволодіти вашими грошима?
Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як шопитися безпечно та не дасте шахраям жодного шансу. Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.
Онлайн[за]хист
Освітній проєкт Онлайн[за]хист, який у 2021 запустила компанія OLX, тепер буде звучати на безпечних вібраціях Української правди. Все що ви не знали або забули про кібербезпеку – зможете почути у спільному подкасті.
Раз на два тижні редактор подкастів УП Федір Попадюк буде розпитувати керівника відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктора Нобіуза про безпеку в інтернеті – як безпечно купувати і продавати в онлайні, як розпізнати шахраїв і не піддаватися маніпуляціям, навчитися захищати свої персональні та платіжні дані, щоб не дати шансів шахраям вкрасти ваші гроші. Тож стати майстром безпечного шопінгу буде ще простіше.
Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify та на інших платформах. Більше корисної інформації про те, як убезпечити себе і не потрапити на шахраїв, ви також знайдете на сайті safety.olx.ua