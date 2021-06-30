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Онлайн[за]хист

Хотів продати ноутбук, але втратив всі гроші з банківської картки: Як безпечно продавати в інтернеті?

Середа, 30 червня 2021, 12:20

Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.

У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть "продавати ноутбук" та дадуть поради, як зробити це ефективно та безпечно. Так, саме "безпечно", адже за статистикою, шахраї все частіше полюють й на продавців.

Як це відбувається:

  • Псевдопокупець знаходить продавця на онлайн-майданчику.
  • Одразу пише у сторонній месенджер та намагається увійти в довіру. Злочинець може прикинутися турботливим батьком, фанатом цього товару чи просто дуже зацікавленою особою — словом, зробить все, щоб жертва повірила у чесність його намірів.
  • Для більшого ефекту шахрай може надіслати фейкові скриншоти правил роботи сервісу/послуг чи "чек" оплати товару.
  • Далі у Viber, Telegram, WhatsApp він надсилає лінк на підтвердження угоди та отримання коштів. Насправді посилання вестиме на фішинговий сайт, який вкраде платіжні дані продавця та зніме гроші з рахунку.

Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!

Слухайте подкаст на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах

Що у подкасті?

  • Як обрати сайт для продажу в інтернеті?
  • Що треба писати про товар, щоб його купили?
  • Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?
  • За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?
  • До кого звертатися, якщо шахраї змогли заволодіти вашими грошима?

Тож як безпечно та легко продавати:

  1. Для продажів оберіть спеціальний сайт. На форумах надто мала аудиторія, а соцмережі (Facebook, Instagram) "гасять" пости про продаж та не блокують фішингові посилання.
  2. Зробіть оголошення якісним: детально опишіть свій товар та додайте фото з різних ракурсів. Краще дати потенційному покупцю можливість дізнатися про товар все й одразу з оголошення.
  3. Не переходьте за сторонніми лінками, не довіряйте скриншотам нібито правил сайту чи оплати(фіктивний чек). Та, звісно, не передавайте "кур’єру" товар, якщо не перевірили рахунок в інтернет-банкінгу. Це все шахрайські маніпуляції.
  4. Якщо під час оформлення угоди на сайті продавцю необхідно вказати CVV-код (3 цифри на звороті), баланс картки та термін дії — це шахрайський сайт-копія. Щоб перерахувати гроші, покупцю чи платіжній системі варто знати лише 16-цифр (номер картки продавця).
  5. Користуйтеся вбудованими послугами безпечної доставки.
  6. У разі сумнівів чи підозри в момент угоди, краще звертайтеся до служби підтримки сайту.

Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як стати гуру безпечних продажів. А щоб прокачати власну кіберграмотність під час шопінгу — радимо послухати другий епізод подкасту.

Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.

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Онлайн[за]хист

Освітній проєкт Онлайн[за]хист, який у 2021 запустила компанія OLX, тепер буде звучати на безпечних вібраціях Української правди. Все що ви не знали або забули про кібербезпеку – зможете почути у спільному подкасті.

Раз на два тижні редактор подкастів УП Федір Попадюк буде розпитувати керівника відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктора Нобіуза про безпеку в інтернеті – як безпечно купувати і продавати в онлайні, як розпізнати шахраїв і не піддаватися маніпуляціям, навчитися захищати свої персональні та платіжні дані, щоб не дати шансів шахраям вкрасти ваші гроші. Тож стати майстром безпечного шопінгу буде ще простіше.

Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify та на інших платформах. Більше корисної інформації про те, як убезпечити себе і не потрапити на шахраїв, ви також знайдете на сайті safety.olx.ua

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