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#укрдерждовгобуд

Епізод 1 | Епоха Кравчука | #укрдерждовгобуд

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:36

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

Подкаст можна слухати: Apple PodcastsGoogle Podcasts | Soundcloud | Інші платформи 

Перший епізод присвячений врядуванню Леоніда Кравчука у 1991-1994 роках. Ми розглянемо діяльність першого президента в трьох аспектах:

  • робота парламенту;
  • повноваження уряду;
  • зловживання владою.

Для чого? Аби вчитися на помилках.

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#укрдерждовгобуд

#укрдерждовгобуд – історія української системи влади від Центру спільних дій

30 років тому ми нарешті отримали омріяну незалежність. Однак, здається, після того щось пішло не так. І замість того, щоб створити сильну правову державу, ми досі продовжуємо щось будувати. Замість того, щоб співіснувати в межах законів України, гілки влади постійно конкурують між собою. А президенти намагаються прибрати до рук усе, що тільки можуть.

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт Центру спільних дій, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

Епізод 1 | Епоха Кравчука | #укрдерждовгобуд
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