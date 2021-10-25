Епізод 1 | Епоха Кравчука | #укрдерждовгобуд
Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.
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Перший епізод присвячений врядуванню Леоніда Кравчука у 1991-1994 роках. Ми розглянемо діяльність першого президента в трьох аспектах:
- робота парламенту;
- повноваження уряду;
- зловживання владою.
Для чого? Аби вчитися на помилках.
#укрдерждовгобуд
#укрдерждовгобуд – історія української системи влади від Центру спільних дій
30 років тому ми нарешті отримали омріяну незалежність. Однак, здається, після того щось пішло не так. І замість того, щоб створити сильну правову державу, ми досі продовжуємо щось будувати. Замість того, щоб співіснувати в межах законів України, гілки влади постійно конкурують між собою. А президенти намагаються прибрати до рук усе, що тільки можуть.
Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт Центру спільних дій, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.