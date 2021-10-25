Епізод 1 | Епоха Кравчука | #укрдерждовгобуд

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

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Перший епізод присвячений врядуванню Леоніда Кравчука у 1991-1994 роках. Ми розглянемо діяльність першого президента в трьох аспектах:

робота парламенту;

повноваження уряду;

зловживання владою.

Для чого? Аби вчитися на помилках.