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#укрдерждовгобуд

Епізод 2 | Епоха Кучми | #укрдерждовгобуд

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:47

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

Подкаст можна слухати: Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Інші платформи 

Другий епізод присвячений врядуванню Леоніда Кучми у 1994-1999 роках. Ми розглянемо діяльність другого президента під час першої каденції в трьох аспектах:

  • робота парламенту
  • повноваження уряду
  • зловживання владою

Для чого? Аби вчитися на помилках.

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#укрдерждовгобуд

#укрдерждовгобуд – історія української системи влади від Центру спільних дій

30 років тому ми нарешті отримали омріяну незалежність. Однак, здається, після того щось пішло не так. І замість того, щоб створити сильну правову державу, ми досі продовжуємо щось будувати. Замість того, щоб співіснувати в межах законів України, гілки влади постійно конкурують між собою. А президенти намагаються прибрати до рук усе, що тільки можуть.

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт Центру спільних дій, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
30 епізодів
Хроніки економіки
37 епізодів
УП. Вголос
29 епізодів
(не)Безпечна Країна
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
83 епізоди
Температура - нормальна!
68 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів