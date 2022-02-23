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Євродонбас

Нью-Йорк посеред Донбасу: Як селище на Донеччині отримало, втратило, а потім знову повернуло свою назву

Середа, 23 лютого 2022, 13:48

У третьому епізоді подкасту "Євродонбас: Німецька спадщина" Анна Паленчук, продюсерка кінокомпанії "435 ФІЛМС" та Корній Грицюк, український кінорежисер, розкажуть про селище Нью-Йорк на Донеччині, яке було перейменовано радянською владою на Новгородське. У 2021 році жителі відновили історичну справедливість та повернули рідну назву селищу. 

Слухайте подкаст "Євродонбас": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Castbox | Інші платформи

У цьому епізоді ми почуємо розповіді експертів та щирі свідчення місцевих жителів, яким вдалось зберегти в пам’яті шматочки спогадів про німецький вклад у існування їх селища. А ще, дізнаємося про: 

  • причини переселення німецьких родин менонітів до Східної України;
  • захопливі версії того, як селищу дісталась назва "Нью-Йорк";
  • яким був багатий залізничний центр Нью-Йорк у ХІХ - ХХ ст.;
  • чому млин був символом цього краю, та який продукт прославив селище на цілий регіон;
  • як жорстоко радянська влада розправилась з німцями та стирала спогади про них з пам’яті людей;
  • які важливі артефакти збереглися у Нью-Йорку;
  • за чим німці щороку приїжджали до селища;
  • біль та переживання мешканців сучасного Нью-Йорку.

Подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина" виходить на підтримку документального фільму "Євродонбас". 

Соцмережі подкасту: https://bit.ly/3ufctWy | https://bit.ly/3L1Kj75 

Партнери:

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі

Українська Правда

Команда:

Автори: Анна Паленчук та Корній Грицюк

Сценарист: Роман Романюк

Проектні менеджерки: Карина Хвостенко та Олена Кірічек

Звукорежисери: Василь Явтушенко та Ася Федоськіна

Композитор: Антон Дегтярьов

Дизайн обкладинки: Олександр Грехов

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

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Євродонбас

"Євродонбас: Німецька спадщина" документальний наративний подкаст, в якому кінопродюсерка Анна Паленчук та режисер Корній Грицюк разом з істориками, дослідниками та документальними героями розповідають про німецькі поселення на Сході України, які існували з XVIII століття. З приходом радянської влади вони були розкуркулені та виселені у Сибір та Казахстан, а історія всього регіону була переписана. Подкаст складається з трьох епізодів.

Цей подкаст виходить на підтримку документального фільму "Євродонбас" виробництва компанії "435 FILMS".

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