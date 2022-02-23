Нью-Йорк посеред Донбасу: Як селище на Донеччині отримало, втратило, а потім знову повернуло свою назву

У третьому епізоді подкасту "Євродонбас: Німецька спадщина" Анна Паленчук, продюсерка кінокомпанії "435 ФІЛМС" та Корній Грицюк, український кінорежисер, розкажуть про селище Нью-Йорк на Донеччині, яке було перейменовано радянською владою на Новгородське. У 2021 році жителі відновили історичну справедливість та повернули рідну назву селищу.

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У цьому епізоді ми почуємо розповіді експертів та щирі свідчення місцевих жителів, яким вдалось зберегти в пам’яті шматочки спогадів про німецький вклад у існування їх селища. А ще, дізнаємося про:

причини переселення німецьких родин менонітів до Східної України;

захопливі версії того, як селищу дісталась назва "Нью-Йорк";

яким був багатий залізничний центр Нью-Йорк у ХІХ - ХХ ст.;

чому млин був символом цього краю, та який продукт прославив селище на цілий регіон;

як жорстоко радянська влада розправилась з німцями та стирала спогади про них з пам’яті людей;

які важливі артефакти збереглися у Нью-Йорку;

за чим німці щороку приїжджали до селища;

біль та переживання мешканців сучасного Нью-Йорку.

Подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина" виходить на підтримку документального фільму "Євродонбас".

Соцмережі подкасту: https://bit.ly/3ufctWy | https://bit.ly/3L1Kj75

Партнери:

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі

Українська Правда

Команда:

Автори: Анна Паленчук та Корній Грицюк

Сценарист: Роман Романюк

Проектні менеджерки: Карина Хвостенко та Олена Кірічек

Звукорежисери: Василь Явтушенко та Ася Федоськіна

Композитор: Антон Дегтярьов

Дизайн обкладинки: Олександр Грехов

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк