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Один одному

Один одному: Як виборюють перемогу в Острозі

— Середа, 13 квітня 2022, 15:44

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

У першому епізоді ми розповімо про Острог. Острог — це маленьке містечко на Рівненщині. Через нього не проходять міжнародні траси, а найближча залізнична станція знаходиться за кілька сіл звідси. Однак сьогодні це місце стало тимчасовим домом для тих українців, які змушені були рятуватися від війни. А ще — невеличким, але потужним осередком волонтерства.

У першому епізоді подкасту "Один одному" розповідаємо:

  • як люди з небезпечних регіонів знайшли дах над головою в Острозі та поблизу нього;
  • про Волонтерський штаб, який із ідеї в кімнаті гуртожитку перетворився на невеличкий логістичний центр;
  • як волонтерить академічна спільнота;
  • про кравчинь, які до вторгнення шили сукні, а тепер — військову амуніцію.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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