Ужгород: Як нашу перемогу виборюють роми, євреї та угорці
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.
У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.
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Новий епізод присвячений національним спільнотам Закарпаття, які допомагають Україні вистояти. Ви почуєте:
- як повномасштабна війна принесла у ромське поселення Радванка небувалий рівень патріотизму до України;
- як євреї в Ужгороді запрошують українців на Шаббат та підтримують їх;
- як українські угорці залучають допомогу з Угорщини та про що просять угорський уряд.
Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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