IT-війська: Як Львів тримає кіберфронт – подкаст "Один одному"
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.
У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.
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У цьому епізоді подкасту "Один одному" ми приїхали у Львів, щоб записати історії тих, хто тримає наш кіберфронт. Зокрема, ви почуєте:
- як IT-спеціалісти евакуювалися у Львів зі своїми черепашками і пітонами;
- про платформу "В тилу", яка допомагає волонтерам та шукачам допомоги знайтися;
- про Некбакта, який приїхав із Таджикистану, говорить українською та робить дрони для армії;
- як двоє львів'ян врятували смартфони української армії від російського ока;
- як креативна агенція Postmen під час війни допомагає котикам знайти дім, а людям з деменцією - рідкісні ліки;
- як кіберфронт тримають студенти Українського католицького університету.
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Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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