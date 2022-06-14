Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Один одному

Золочів: як перемогу наближають власниця салону краси, церква та лікарі

Вівторок, 14 червня 2022, 17:47

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

У цьому епізоді розповідаємо волонтерські історії із Золочева на Львівщині. Ви почуєте:

  • як у містечку працюють аж три волонтерських штаби;
  • як мешканка Золочева шиє спеціальні подушечки, аби військові могли краще відпочити;
  • як лікар запустив у громаді пошиття аптечок і плитоносок;
  • про команду, яка щодня готує буклети про Україну для іноземців, і ці тексти читали навіть у швейцарському парламенті

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

 Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Castbox | Інші платформи

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

Золочів: як перемогу наближають власниця салону краси, церква та лікарі
14 червня 2022, 17:47
Через війну ростуть ціни. Що держава робить для того, щоб їх втримати?
12 червня 2022, 15:24 — Федір Попадюк, Ярослав Вінокуров
Любий, все під контролем: як допомогти дитині впоратись з тривожністю?
11 червня 2022, 15:21 — Наталія Бушковська
Вуличні бої у Сєвєродонецьку, "Краби" та інша зброя, Лукашенко хвалить ЗСУ – головне про війну сього тижня
10 червня 2022, 16:54 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
IT-війська: Як Львів тримає кіберфронт – подкаст "Один одному"
9 червня 2022, 17:58
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
102 епізоди
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
48 епізодів
Один одному
7 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
63 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів