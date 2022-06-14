Золочів: як перемогу наближають власниця салону краси, церква та лікарі

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.

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У цьому епізоді розповідаємо волонтерські історії із Золочева на Львівщині. Ви почуєте:

як у містечку працюють аж три волонтерських штаби;

як мешканка Золочева шиє спеціальні подушечки, аби військові могли краще відпочити;

як лікар запустив у громаді пошиття аптечок і плитоносок;

про команду, яка щодня готує буклети про Україну для іноземців, і ці тексти читали навіть у швейцарському парламенті

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