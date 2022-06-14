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Один одному

Золочів: як перемогу наближають власниця салону краси, церква та лікарі

Вівторок, 14 червня 2022, 17:47

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

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У цьому епізоді розповідаємо волонтерські історії із Золочева на Львівщині. Ви почуєте:

  • як у містечку працюють аж три волонтерських штаби;
  • як мешканка Золочева шиє спеціальні подушечки, аби військові могли краще відпочити;
  • як лікар запустив у громаді пошиття аптечок і плитоносок;
  • про команду, яка щодня готує буклети про Україну для іноземців, і ці тексти читали навіть у швейцарському парламенті

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

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