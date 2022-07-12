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Один одному

Черкаси: столиця квартирників та осередок молодіжного фронту

— Вівторок, 12 липня 2022, 18:55

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

У цьому епізоді ви зможете подумки перенестись у Черкаси, де за словами місцевих, культурне життя стало ще активнішим, ніж до початку повномасштабної війни. Зокрема ви почуєте історії:

  • Ані, яка з початком вторгнення втратила всі проєкти, але заснувала івент-агенцію і організовує благодійні події
  • Дениса, що почав проводити стенд-апи і популяризувати україномовний гумор.
  • Івана, що зі своєю організацією допомагає підприємцям вивезти бізнес з небезпечних регіонів у Черкаси і створив школу для операторів дронів
  • Насті, яка координує волонтерів через телеграм-канал, який за війну виріс у 10 разів.
  • Єлени, що разом зі своїм медіа збирала і відправляла на фронт дитячі малюнки

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Черкаси: столиця квартирників та осередок молодіжного фронту
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