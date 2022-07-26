Давайте годувати ЗСУ: Розповідаємо про гастрофронт рестораторів Києва в перший місяць великої війни
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.
У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.
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Це друга частина нашого епізоду про гастрофронт Києва, де слідкують, щоб бійці ЗСУ були ситими.
Ви почуєте історії:
- Анни, керівниці ресторанної премії "Сіль", що скоординувала кухарів-волонтерів на допомогу військовим. Зараз вона координує благодійну організацію "Наша Мета" що допомагають громадам у стані гуманітарної катастрофи
- Олега, співвласника "Він Бар" який координував ресторани, що готували їжу для ТрО, Нацгвардії та госпіталів
- Марією, авторкою гастрономічного блогу, що розповіла як з міжнародних ресторанних рейтингів повиключали росію, а українські шеф-кухарі по всьому світу привертали увагу до України
Перша частина епізоду про гастрофронт рестораторів Києва:
Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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