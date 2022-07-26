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Один одному

Давайте годувати ЗСУ: Розповідаємо про гастрофронт рестораторів Києва в перший місяць великої війни

— Вівторок, 26 липня 2022, 18:42

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Це друга частина  нашого епізоду про гастрофронт Києва, де слідкують, щоб бійці ЗСУ були ситими.

Ви почуєте історії:

  • Анни, керівниці ресторанної премії "Сіль", що скоординувала кухарів-волонтерів на допомогу військовим. Зараз вона координує благодійну організацію "Наша Мета" що допомагають громадам у стані гуманітарної катастрофи
  • Олега, співвласника "Він Бар" який координував ресторани, що готували їжу для ТрО, Нацгвардії та госпіталів
  • Марією, авторкою гастрономічного блогу, що розповіла як з міжнародних ресторанних рейтингів повиключали росію, а українські шеф-кухарі по всьому світу привертали увагу до України

Перша частина епізоду про гастрофронт рестораторів Києва: 

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

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Я не встигаю!
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