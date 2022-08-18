Луцьк: новий дім в арт-хостелі, волонтери-азербайджанці та релокація бізнесів
Волинь стала одним регіонів, які після 24 лютого прихистили дуже багато українців із гарячих точок. Зокрема, багато людей та бізнесів знайшли новий дім у Луцьку та долучилися до його громади.
Цей епізод подкасту присвячений саме їм, а також тим людям, які допомогли своїм співгромадянам на новому місці.
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Тут ви почуєте історії:
- волонтерок Наталі та Світлани, яких звела між собою їхня манікюрниця;
- психологині Катерини, яка проводить у Луцьку заняття з арт-терапії;
- Альбіни, яка керує арт-хостелом, що став новою домівкою для багатьох українців;
- азербайджанця Турала, який відкрив у Луцьку волонтерський штаб;
- підприємця Олександра, який колись хотів відкрити на Волині філію своєї лабораторії, але зараз змушений був перевезти сюди весь свій бізнес.
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.
У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.
Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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