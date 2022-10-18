Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Один одному

Велика Димерка. Українці, які перемогли окупацію

Вівторок, 18 жовтня 2022, 19:49

Це перший наш епізод подкасту з громади, що пережила окупацію. Велика Димерка знаходиться на півночі Київщині. Під час боїв тут загинуло близько 70 мешканців громади.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Ви почуєте історії:

  • Романа, який розвозив людям їжу та медикаменти навіть під час окупації.
  • Юлії, що обсадила капустою та помідорами розбитий танк на її городі.
  • Антоніни, яка змогла організувати міжнародну гуманітарну допомогу для своєї громади
  • Андрія, одного з директорів місцевого заводу Coca Cola. Це підприємство допомагає мешканцям з питною водою та відбудовою селищ.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

Велика Димерка. Українці, які перемогли окупацію
18 жовтня 2022, 19:49
Масований ракетний удар по критичній інфраструктурі, Кримський міст та заяви Лукашенка – головне про війну за тиждень
15 жовтня 2022, 18:01 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Заряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія
13 жовтня 2022, 15:42 — Корній Грицюк, Юрій Марченко
Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука. Аудіоверсія
9 жовтня 2022, 17:20 — Роман Романюк, Роман Кравець
Контрнаступ ЗСУ, іранські безпілотники, проблеми мобілізації в РФ – головне про війну за тиждень
8 жовтня 2022, 18:45 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
Чому вони крадуть?
3 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
(не)Безпечна Країна
2 епізоди
Подкаст "Кляті питання"
128 епізодів
УП. Вголос
4 епізоди
Один одному
17 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Ок і шо?
69 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Температура - нормальна!
55 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів