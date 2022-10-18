Велика Димерка. Українці, які перемогли окупацію

Це перший наш епізод подкасту з громади, що пережила окупацію. Велика Димерка знаходиться на півночі Київщині. Під час боїв тут загинуло близько 70 мешканців громади.

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Ви почуєте історії:

Романа, який розвозив людям їжу та медикаменти навіть під час окупації.

Юлії, що обсадила капустою та помідорами розбитий танк на її городі.

Антоніни, яка змогла організувати міжнародну гуманітарну допомогу для своєї громади

Андрія, одного з директорів місцевого заводу Coca Cola. Це підприємство допомагає мешканцям з питною водою та відбудовою селищ.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.