Ніжин. Місто, яке пережило облогу

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.

Ніжин, невелике місто на Чернігівщині, в лютому опинилось майже в повній облозі. Попри це мешканці громади не склали руки, а навпаки активно допомагали військовим та одне одному.

У цьому епізоді ви почуєте історії: