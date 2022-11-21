Ічня. Громада, яку не зламала окупація
Ічня знаходиться на півдні Чернігівщині. Попри віддаленість від стратегічних місць, Ічнянська громада була окупована росіянами у лютому. А через села громади проходили військові колони окупантів. Правда до місць призначення багато з них й не доїжджали, адже місцеві одразу повідомляли ЗСУ про пересування.
Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple Podcasts, Google Podcasts, Souncloud, YouTube, Anchor, Megogo, НВ Подкасти
Ви почуєте історії:
- Олени, голови громади. 24 лютого вона зайшла в міськраду, а вийшла звідти вже 5 квітня. Весь цей час вона координувала старост сіл та турбувалась про мешканців.
- Старости села Сергія. Він таємно співпрацював з нашими військовими та повідомляв про рух рашистської техніки. В останній момент йому виїжджати з села через заміноване поле
- Руслана, волонтерка, що пекла печиво, а на виручені кошти придбала дрон для батька в підрозділ
- Ліни та Юлі, що зібрали 10 тонн продуктів для Чернігова за дві доби.
Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі