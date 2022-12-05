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Один одному

Димер: як зоопарк "XII місяців", кінне ранчо та мешканці громади пережили окупацію

Понеділок, 5 грудня 2022, 18:30

Димерська громада була окупована росіянам ще в перші дні вторгнення. Попри те, що мешканці були повністю відрізані від українських військових, місцеві волонтери знаходили сили щоб рятувати не тільки людей, а й коней, мавп, собак котів та інших пухнастиків. В цьому епізоді ви почуєте історії:

  • Євген, підприємець, що зміг збирати гуманітарну допомогу та відвозити в громаду під обстрілами
  • Геннадія та Анни, що попри окупацію змогли врятувати 12 коней на своєму ранчо
  • Михайла, власника зоопарку. Разом з працівниками та волонтерами вони не допустили, щоб загинула жодна тваринка, попри голод, холод та обстріли

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Димер: як зоопарк "XII місяців", кінне ранчо та мешканці громади пережили окупацію
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