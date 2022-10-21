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(не)Безпечна Країна

Сергій Гайдай: Ми втратили багатьох людей на Луганщині. Але за їхніх дітей можемо повоювати

Аліна Фролова — П'ятниця, 21 жовтня 2022, 19:25

Про те, що відбувається на Луганщині найчастіше розповідає очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він був призначений керівником Луганської облдержадміністрації ще в 2019 році і зараз керує областю, яка майже повністю знаходиться в окупації.

Станом на кінець жовтня ЗСУ вдалось звільнити  і утримати кілька населених пунктів, які зараз російські військові регулярно обстрілюють.

Луганська область зазнала найбільших руйнувань серед усіх областей з моменту початку повномасштабної війни. Вже зрозуміло, що післявоєнне відновлення Луганщини займе багато-багато років, але досі не зрозуміло, як буде відбуватись відновлення зв’язків з людьми, які живуть в окупації з 2014 року і весь цей час споживали з російських телеканалів брехню про фашистів в Україні.  

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" ми поговорили з Сергієм Гайдаєм про те, як працює адміністрація в умовах, коли більшість території області захопила РФ, якою буде економіка регіону після деокупації, що треба робити з колаборантами, як російська пропаганда промила мізки людям, які живуть в окупації з 2014 року та чому важливо боротись за їхніх дітей.

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"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Слухайте інші епізоди подкасту: 

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Сергій Гайдай: Ми втратили багатьох людей на Луганщині. Але за їхніх дітей можемо повоювати
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