У Росії одні провали, але нам це дається надзвичайно важкою ціною. Центр оборонних стратегій про рік повномасштабної війни
"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Новий епізод подкасту присвячений оцінці року повномасштабної війни, трансформації української армії за цей рік, загрозі наступу з Білорусі, дестабілізації Молдови. Також поговоримо про те, що думають у США та Китаї, чому досі не працює ленд-ліз та що робити з Росією і якою має стати Україна, щоб вижити та розвиватися.
Гості епізоду:
Андрій Загороднюк - Голова Правління Центру Оборонних Стратегій, Міністр оборони України (2019–2020).
Олександр Хара - Дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру Оборонних Стратегій. Помічник Міністра оборони України (2020), колишній співробітник Апарату РНБО України та Посольства України в Канаді та Міністерства закордонних справ України
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов