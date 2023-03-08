У Росії одні провали, але нам це дається надзвичайно важкою ціною. Центр оборонних стратегій про рік повномасштабної війни

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Новий епізод подкасту присвячений оцінці року повномасштабної війни, трансформації української армії за цей рік, загрозі наступу з Білорусі, дестабілізації Молдови. Також поговоримо про те, що думають у США та Китаї, чому досі не працює ленд-ліз та що робити з Росією і якою має стати Україна, щоб вижити та розвиватися.

Гості епізоду:

Андрій Загороднюк - Голова Правління Центру Оборонних Стратегій, Міністр оборони України (2019–2020).

Олександр Хара - Дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру Оборонних Стратегій. Помічник Міністра оборони України (2020), колишній співробітник Апарату РНБО України та Посольства України в Канаді та Міністерства закордонних справ України