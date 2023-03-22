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(не)Безпечна Країна

Як енергетичний сектор змінився за рік війни та завдяки чому він вистояв? Говоримо з енергетичним експертом Олександром Харченком

Аліна Фролова — Середа, 22 березня 2023, 19:14

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіацентру Україна та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

З жовтня 2022 року Росія вдалась до нового виду терору — масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі, намагаючись створити в Україні гуманітарну кризу і залишити мільйони людей без світла та опалення.

За даними українських урядовців, яких цитує видання Wall Street Journal, Росія випустила понад 850 ракет і ще сотні безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Попри це і незважаючи на великі масштаби руйнування, вже зараз зрозуміло, що українська енергетична система вистояла.

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" говоримо про енергетику під час війни з Олександром Харченком — директором Центру досліджень енергетики та експертом з економічної та енергетичної безпеки.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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