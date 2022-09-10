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УП. Вголос

Три найдовші дні лютого. Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив. Аудіоверсія

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 10 вересня 2022, 15:46

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У першому епізоді ми начитали наш головний текст цього тижня, у якому реконструювали події в Україні в дві останні доби перед вторгненням та розповіли, як українська держава пережила перші години російської навали. 

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У цьому епізоді ви знайдете відповіді на запитання про те, що говорив Кирило Буданов депутатам 22 лютого, як на зустрічі в ОПУ бізнесмени невдало жартували над власником "Rozetka", куди Рінат Ахметов поїхав після зустрічі з президентом 23 лютого, як зранку 24 лютого Зеленський телефонував Борису Джонсону, де депутати отримали зброю та як евакуйовували Кабмін на захід країни. 

У ході роботи ми поговорили з понад тридцятьма співрозмовниками в Офісі президента, Кабінеті міністрів, Верховній Раді, силових відомствах та представниками великого бізнесу.

Текст читає Роман Романюк.

Автори публікації: Роман Романюк та Роман Кравець

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Три найдовші дні лютого. Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив. Аудіоверсія
10 вересня 2022, 15:46 — Роман Романюк, Роман Кравець
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