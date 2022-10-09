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УП. Вголос

Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука. Аудіоверсія

Роман Романюк, Роман Кравець — Неділя, 9 жовтня 2022, 17:20

19 тижнів знущань, бруду, недоїдання і катувань. Саме стільки провели у застінках Оленівської та інших колоній понад 200 захисників "Азовсталі", аж поки їх не вдалося обміняти 21 вересня.

Попри всі складнощі та провокації, попри вибухи й підготовку до "показових судів" у Маріуполі, тихо і максимально таємно йшли переговори про звільнення українських захисників. Залученими до процесу були всі, хто міг хоч якось наблизити позитивний результат: від українських розвідників і російської ФСБ до світових лідерів та Папи Римського.

Як їм вдалося домовитись про найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни, як "цінник" Медведчука зріс до 200 звільнених, до чого в процесі обміну був російський олігарх Роман Абрамович та про що перше просили захисники "Азовсталі" після звільнення, дізналась "Українська правда".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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