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УП. Вголос

Війни, які програла Росія. Втечі, поразки, розгроми й інші жести доброї волі. Аудіоверсія

Михайло Кригель — Неділя, 30 жовтня 2022, 18:38

Історія будь-якої країни складається з перемог і поразок у війнах. І лише історія Росії в підсвідомості її населення є конвеєром безперервних перемог. Так поступово з'явився міф про непереможність "другої армії світу" і "зброю, якій немає рівних".

Згадуємо три війни, програні Росією в 19-му, 20-му і 21-му століттях, і про те, як пропаганда намагалася представити поразки перемогами.

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Цей подкаст є аудіоверсії публікації "Війни, які програла Росія. Втечі, поразки, розгроми й інші жести доброї волі". Прочитати його ви зможете за посиланням.

Автор публікації: Михайло Кригель;

Текст читає: Роман Романюк

Слухайте також наш подкаст "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм: 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Війни, які програла Росія. Втечі, поразки, розгроми й інші жести доброї волі. Аудіоверсія
30 жовтня 2022, 18:38 — Михайло Кригель
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