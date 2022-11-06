Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію? Аудіоверсія

Приватизація великого стратегічного підприємства зі знижкою 97%. Постачання унікальних двигунів для ворожої авіації навіть після ракетних ударів по власних заводах. Таємний продаж стратегічної компанії китайцям.

Як довго людина з таким послужним списком могла залишатися на свободі?

Рекорд належить "Герою України" В'ячеславу Богуслаєву, який за 29 років володіння "Мотор Січчю" залишався недоторканим навіть під час російського вторгнення.

Життя і діяльність Богуслаєва симптоматичні для всіх років української незалежності. Тепер епоха "червоних директорів" чи "проросійських феодалів" завершується і Україна перегортає цю сторінку історії.

Утім, "виривання коріння" – це болісний процес для всіх його учасників. Історія "Мотор Січі" та її 84-річного власника демонструє, наскільки далеко все зайшло.

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Цей подкаст є аудіоверсії публікації "Недоторканий "дід" та його дітище. Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію". Прочитати його ви зможете за посиланням.