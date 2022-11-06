Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
УП. Вголос

Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію? Аудіоверсія

— Неділя, 6 листопада 2022, 15:55

Приватизація великого стратегічного підприємства зі знижкою 97%. Постачання унікальних двигунів для ворожої авіації навіть після ракетних ударів по власних заводах. Таємний продаж стратегічної компанії китайцям.

Як довго людина з таким послужним списком могла залишатися на свободі?

Рекорд належить "Герою України" В'ячеславу Богуслаєву, який за 29 років володіння "Мотор Січчю" залишався недоторканим навіть під час російського вторгнення.

Життя і діяльність Богуслаєва симптоматичні для всіх років української незалежності. Тепер епоха "червоних директорів" чи "проросійських феодалів" завершується і Україна перегортає цю сторінку історії.

Утім, "виривання коріння" – це болісний процес для всіх його учасників. Історія "Мотор Січі" та її 84-річного власника демонструє, наскільки далеко все зайшло.

Підписуйтесь на подкаст "УП. Вголос", щоб не пропустити нових епізодів: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifySoundcloudінші платформи. 

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Цей подкаст є аудіоверсії публікації "Недоторканий "дід" та його дітище. Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію". Прочитати його ви зможете за посиланням.

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію? Аудіоверсія
6 листопада 2022, 15:55 — БОГДАН МІРОШНИЧЕНКО, ДАНА ГОРДІЙЧУК
Як погода впливає на хід бойових дій? – головне про війну за тиждень
5 листопада 2022, 17:00 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Як Україні повертати те, що Росія вкрала за століття терору?
3 листопада 2022, 19:14
Олександр Михед: Мені приємно уявляти Росію як територію від 30 до 70 окремих боліт, які гризуться між собою
2 листопада 2022, 18:46 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Радник голови МВС Вадим Денисенко: Весь світ має зрозуміти, що розвал Росії – це не страшно
1 листопада 2022, 18:25 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Подкаст "Кляті питання"
133 епізоди
УП. Вголос
7 епізодів
Один одному
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Ок і шо?
72 епізоди
Ранкова доза
81 епізод
Температура - нормальна!
55 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів