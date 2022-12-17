Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
УП. Вголос

Потопити "Москву": Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту. Аудіоверсія

Роман Романюк — Субота, 17 грудня 2022, 20:44

Оператор "Нептуна" не мав би дістати "Москву" звичайним радаром, але саме це і сталося. Після кількох хвилин важких вагань та консультацій він віддав команду "пуск", і дві ракети з невеликим інтервалом вилетіли в бік російського крейсера.

Орієнтовний час їхнього підльоту мав складати трохи більше 6 хвилин. Що буде після того, як ці хвилини спливуть, не знав ніхто.

"Українська правда" провела десятки інтерв'ю з людьми з української військової сфери, витратила кілька тижнів, дістала фото історичного пуску й тепер пропонує читачам першу реконструкцію того, як український "Нептун" потопив російський крейсер "Москва". 

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Публікацію можна прочитати за посиланням.

Автор та голос цього епізоду: Роман Романюк

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати. 

Слухайте інші епізоди подкасту: 

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Потопити "Москву": Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту. Аудіоверсія
17 грудня 2022, 20:44 — Роман Романюк
Обстріли, ЗРК Patriot, ситуація на фронті, інтерв’ю Залужного та Білорусь — головне про війну за тиждень
16 грудня 2022, 18:18 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Пункт незламності "Бахмут". Що відбувається на найважчому напрямку фронту. Аудіоверсія
11 грудня 2022, 18:08
"Бавовна" на російських аеропортах, повернення "шахедів", ситуація на Бахмутському напрямку — Головне про війну за тиждень
10 грудня 2022, 16:50 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Зима вже тут або чому нам в цей час так кепсько? Розмова з біологинею
9 грудня 2022, 17:24 — Наталія Бушковська
Усі подкасти...
Канали
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Подкаст "Кляті питання"
141 епізод
УП. Вголос
12 епізодів
Один одному
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Ок і шо?
74 епізоди
Ранкова доза
81 епізод
Температура - нормальна!
56 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів