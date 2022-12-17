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УП. Вголос

Потопити "Москву": Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту. Аудіоверсія

Роман Романюк — Субота, 17 грудня 2022, 19:44

Оператор "Нептуна" не мав би дістати "Москву" звичайним радаром, але саме це і сталося. Після кількох хвилин важких вагань та консультацій він віддав команду "пуск", і дві ракети з невеликим інтервалом вилетіли в бік російського крейсера.

Орієнтовний час їхнього підльоту мав складати трохи більше 6 хвилин. Що буде після того, як ці хвилини спливуть, не знав ніхто.

"Українська правда" провела десятки інтерв'ю з людьми з української військової сфери, витратила кілька тижнів, дістала фото історичного пуску й тепер пропонує читачам першу реконструкцію того, як український "Нептун" потопив російський крейсер "Москва". 

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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Публікацію можна прочитати за посиланням.

Автор та голос цього епізоду: Роман Романюк

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати. 

Слухайте інші епізоди подкасту: 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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